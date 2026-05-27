Инсайдер раскрыл особенности Sonic Frontiers Definitive Edition для Switch 2

Новые детали о Sonic Frontiers Definitive Edition появились раньше официального анонса. По данным инсайдера billbil-kun, обновлённая версия игры для Switch 2 получит не только весь дополнительный контент, но и заметные технические улучшения.

Сообщается, что Definitive Edition будет включать все вышедшие DLC, патчи и обновления, появившиеся после релиза оригинальной игры. Кроме того, игроков ждут улучшенная производительность, повышенное качество изображения и сокращённые загрузки по сравнению с версией для первой Switch.

По сути, речь идёт о полноценном “улучшенном издании”, адаптированном под возможности новой консоли Nintendo. Также инсайдер утверждает, что для игры готовится физическое издание.

Согласно утечке, релиз состоится 23 июня 2026 года — в день рождения Соника. Стоимость составит 49,99 доллара. Пока Sega официально не представила Sonic Frontiers Definitive Edition, однако после серии утечек анонс, вероятно, уже близко.