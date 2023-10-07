По словам бывшего сотрудника Sega, Соник не пользуется особой популярностью в Японии ©

Ежик Соник - один из самых узнаваемых персонажей в мире видеоигр, однако его известность в разных странах не так однозначна. В Японии, например, он не пользуется особой популярностью, о чем рассказал бывший разработчик SEGA, назвавший его "печально непопулярным".

Об этом сказал Дел Уокер, комментируя фотографию Фила Спенсера с Соником во время поездки в Японию. Уокер работал в двух студиях SEGA и над двумя играми Sony.

Уокер: "Мне, работавшему в двух студиях SEGA над двумя играми про Соника, эта картинка кажется очень забавной, потому что японская публика не любит персонажа Соника. Любой, кто бывал в Японии, знает, что там невозможно найти изображения Соника. Большинство японцев не понимают, почему он так популярен на Западе".

Уокер уточнил: "Это смешно не потому, что кто-то притворяется, это просто забавно в культурном контексте, когда понимаешь контекст того, что Соник — японский персонаж ДЛЯ западных людей."

Одним словом, Уокер хотел подчеркнуть, что Соник - это японский персонаж, созданный специально для того, чтобы понравиться западной аудитории, но его не особо любят на родине. В конце концов, сама история появления этого персонажа на свет говорит о том, что разработчик прав, ведь он создавался именно с расчетом на американскую аудиторию.