Продажи Sonic Frontiers преодолели отметку в 5 миллионов копий

Официальный аккаунт Sonic the Hedgehog в соцсети X сообщил, что игра Sonic Frontiers преодолела важный рубеж - продано более 5 миллионов копий. В посте команда разработчиков написала благодарственное сообщение всем игрокам:

Мы нашли свое пламя - и это вы! Спасибо, что помогли Sonic Frontiers преодолеть отметку в 5 миллионов проданных копий!

В честь достижения разработчики сделали доступными для всех игроков культовые ботинки из Sonic Adventure 2.

Sonic Frontiers - это 3D-платформер с элементами экшена и открытого мира. Соник оказывается на таинственных островах, чтобы спасти своих друзей, исследуя огромные локации, решая головоломки, проходя скоростные испытания и сражаясь с кибернетическими врагами.