Продюсер Sonic объяснил, почему серия обходится без ремейков - силы студии уходят на новые проекты

Такаси Иидзука, генеральный продюсер серии Sonic the Hedgehog, в интервью Automaton на Tokyo Game Show 2026 объяснил, как расширение франшизы за пределы игр отражается на разработке. По его словам, фильмы, аниме и другие проекты не отнимают ресурсы у игровых команд, но приносят серии больше денег и внимания.

Иидзука отметил, что успех фильмов, первый из которых вышел в 2020 году, резко повысил узнаваемость Sonic и привлёк новую аудиторию. Рост продаж игр, в свою очередь, позволяет вкладывать больше средств в следующие проекты — так возникает положительный цикл. При этом разработчики игр не участвуют в съёмках фильмов и производстве аниме, поэтому переносов из-за мультимедийных проектов можно не опасаться.

Продюсер также объяснил, почему серия редко получает ремейки и ремастеры. Он подтвердил, что запросы от фанатов есть, включая просьбы портировать Sonic Unleashed, но ресурсы ограничены. Сейчас команда предпочитает вкладывать их в новые игры, поскольку качественный ремейк требует почти столько же сил, сколько создание нового проекта: нужно переделать графику и осовременить геймплей, а просто выпустить игру в прежнем виде уже недостаточно.

Что касается Sonic Racing: CrossWorlds, Иидзука признал, что изначально целью было сделать игру, в которую люди будут играть долго, а не построить классическую GaaS-модель. Необходимость финансировать дополнительный контент привела к появлению Season Pass, и теперь он считает это уроком: в будущем студия хочет найти баланс между интересами игроков и прибылью.