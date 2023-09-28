Релизный трейлер финального сюжетного обновления The Final Horizon для Sonic Frontiers

Приключенческий платформер, предлагающий вам взять под своё управление шустрого ёжика Соника, который решает отправиться на поиски пропавших Изумрудов Хаоса и попадает на некий древний остров.

В игре у вас есть возможность покорять новые высоты, развивать невероятную скорость, прыгать по платформам, свободно перемещаться по пяти огромным островам и заниматься поиском секретов. Кроме того, во время этого путешествия вам предстоит сражаться с могущественными и загадочными противниками.