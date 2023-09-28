Релизный трейлер финального сюжетного обновления The Final Horizon для Sonic Frontiers

Компания SEGA выпустила стартовый трейлер обновления "The Final Horizon" для игры Sonic Frontiers, которое выйдет сегодня ночью.
Обновление содержит новый сюжет, новых играбельных персонажей Эми, Тейлза и Наклза, новые испытания и многое другое.
Дополнительное повествование происходит перед финальной битвой на острове Уранос, где Сейдж пересматривает маловероятный сценарий среди миллионов своих расчетов. С помощью Сейдж и доктора Эггмана Соник приводит новый план в действие и принимает вызов - превратить Киберкоррупцию в огромный, ранее не использовавшийся источник энергии. Тем временем Эми, Наклз и Тейлз пытаются внести свой вклад и начинают поиски Изумрудов Хаоса, чтобы изменить свою судьбу.
Игра Sonic Frontiers уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam.