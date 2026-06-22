Ритейлеры фактически подтвердили дату выхода Sonic Frontiers Definitive Edition для Switch 2

Похоже, SEGA готовится выпустить Sonic Frontiers Definitive Edition для Nintendo Switch 2 уже 23 июня. Хотя официальный анонс даты релиза пока не состоялся, сразу несколько косвенных подтверждений появились благодаря розничным магазинам.

Пользователи социальных сетей сообщили, что обнаружили физические копии Sonic Frontiers Definitive Edition в магазинах Walmart. Однако приобрести игру раньше времени не удалось: сотрудники заявили, что продажи откроются только 23 июня. Именно эту дату ранее называл один из надежных инсайдеров, специализирующихся на новостях о франшизе Sonic.

Выбранная дата выглядит символично. 23 июня считается днем рождения Соника, а в 2026 году серия также отмечает свое 35-летие. На этом фоне запуск обновленной версии одной из последних крупных игр франшизы выглядит вполне логичным шагом со стороны SEGA.

Sonic Frontiers Definitive Edition должна стать наиболее полной версией игры. В издание войдут все выпущенные обновления и дополнительный контент, появившиеся после релиза оригинала. Кроме того, владельцам Nintendo Switch 2 обещают улучшенную производительность, более качественную графику и сокращенное время загрузок по сравнению с версией для первой Switch.

Пока SEGA официально не подтвердила дату выхода, однако появление коробок в розничных сетях обычно свидетельствует о том, что полноценный анонс состоится в ближайшее время.