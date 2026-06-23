Sonic Frontiers: Definitive Edition вышла на Nintendo Switch 2

SEGA провела праздничную трансляцию в честь 35-летия серии Sonic the Hedgehog и поделилась первыми анонсами. Одним из главных сюрпризов стала официальная презентация Sonic Frontiers: Definitive Edition для Nintendo Switch 2.

Хотя существование издания уже не было большим секретом из-за преждевременно попавших в продажу физических копий, теперь SEGA подтвердила релиз официально. Более того, игра стала доступна на новой консоли Nintendo сразу после анонса.

В состав Definitive Edition входит полная версия Sonic Frontiers со всеми выпущенными дополнениями. Игроки получат доступ к дополнительной сюжетной кампании, а также смогут играть не только за Соника, но и за Тейлза, Эми и Наклза.