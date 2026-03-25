Sonic Frontiers может получить Definitive Edition - утечка пришла из Кореи

Неанонсированная версия Sonic Frontiers Definitive Edition получила возрастной рейтинг в Южной Корее, что указывает на возможный скорый анонс проекта. Информация появилась через местный комитет по рейтингу игр, который уже не раз становился источником ранних утечек.

Оригинальная Sonic Frontiers вышла в ноябре 2022 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, разойдясь тиражом более 4,5 миллиона копий. После релиза игра получила несколько бесплатных обновлений, расширяющих контент.

Появление «Definitive Edition» выглядит закономерным шагом для серии. Ранее подобные версии получили Sonic Origins Plus и Sonic Mania Plus, предлагая улучшенный контент и доработки.

Примечательно, что информация о Sonic Origins Plus также впервые всплыла именно через корейский рейтинг, что добавляет достоверности текущей утечке. Официального анонса от SEGA пока не последовало.