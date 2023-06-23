Sonic Frontiers получает Новую игру + и многое другое в бесплатном обновлении Birthday Bash

Во время презентации Sonic Central 2023 года SEGA поделилась последними новостями о Sonic Frontiers и сообщила, что сегодня бесплатно выпускается обновление «Birthday Bash».
«Отпразднуйте день рождения Соника на празднично украшенных островах Звездопада! Проложите свой путь к вечеринке с новыми испытаниями, движениями, коллекционными Коко и «Новой игрой +»! Обновление Sonic’s Birthday Bash для Sonic Frontiers доступно позже сегодня бесплатно!»
Вот что оно включает:
- Новые испытания
- Новые движения
- Новый коллекционный Коко
- Новая игра+
- Аксессуары на день рождения Соника