Sonic Frontiers получает Новую игру + и многое другое в бесплатном обновлении Birthday Bash ©

Во время презентации Sonic Central 2023 года SEGA поделилась последними новостями о Sonic Frontiers и сообщила, что сегодня бесплатно выпускается обновление «Birthday Bash».

«Отпразднуйте день рождения Соника на празднично украшенных островах Звездопада! Проложите свой путь к вечеринке с новыми испытаниями, движениями, коллекционными Коко и «Новой игрой +»! Обновление Sonic’s Birthday Bash для Sonic Frontiers доступно позже сегодня бесплатно!»

Вот что оно включает: