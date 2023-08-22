Sonic Frontiers получит крупное обновление с новым сюжетом и новыми игровыми персонажами 28 сентября

В ходе выставки Gamescom 2023 компании Sega и Sonic Team объявили о том, что 28 сентября 2023 г. будет выпущено бесплатное обновление The Final Horizon для игры Sonic Frontiers с новым сюжетом, новыми игровыми персонажами и новыми испытаниями.
В Sonic Frontiers игроки смогут свободно исследовать пять островов с уникальными биомами, головоломками, врагами и прочим. Боевым действиям в игре уделено особое внимание: здесь есть несколько типов врагов, с которыми можно сразиться, и дерево навыков, которое можно изучить. Кроме того, уровни Cyber Space обеспечивают привычную для поклонников игры линейность, ориентированную на скорость.
Официальный трейлер обновления Sonic Frontiers The Final Horizons можно посмотреть ниже:
Sonic Frontiers доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.