Соник может снова уйти в "открытые зоны": инсайдер намекнул на преемника Sonic Frontiers

Следующая крупная 3D-игра про Соника может пойти по пути Sonic Frontiers. Об этом сообщил инсайдер NateTheHate, отметив, что Sega рассматривает развитие именно той формулы, которую серия опробовала в приключенческом экшене 2022 года. Frontiers стала коммерчески успешной — тираж превысил 3,2 миллиона копий, а слухи о продолжении циркулируют в сети как минимум с 2024 года.

При этом внутри фанатского сообщества нет единодушия. Многие игроки надеются, что новая часть сохранит масштаб и свободу Frontiers, но при этом откажется от реалистичных ландшафтов в пользу более мультяшного и яркого визуального стиля. По мнению поклонников, эстетика прошлой игры напоминала фанатские демонстрации вроде «игра Nintendo на Unreal Engine 5» и не всегда сочеталась с образом синего ёжика.

2026 год станет юбилейным для франшизы — Sonic the Hedgehog исполнится 35 лет. Именно поэтому фанаты ожидают анонс нового полноценного 3D-платформера в рамках празднования. Если слухи подтвердятся, Sega предстоит непростая задача: найти баланс между экспериментальной «открытостью» Frontiers и классическим стилем, за который серию любят уже десятилетиями.