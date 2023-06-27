В Sonic Frontiers могут появится Тейлз, Наклз и Эми, за которых можно будет играть ©

Похоже, что в обозримом будущем Sonic Frontiers ждет масштабное обновление, которое принесет в игру новых играбельных персонажей. К главному герою ежу Сонику присоединяться знакомые герои из прошлых игр серии: Тейлз, Наклз и Эми. Об этом сообщают датамайнеры, которые изучили файлы игра и нашли много интересного.

Как сообщается, пользователям удалось код в игре, которые указывает на появление Тейлза, Наклза и Эми. В файлах игры также были обнаружены некоторые анимации для персонажей и описание их базовых игровых механик. После расшифровки некоторых архивов датамайнерам удалось в полной мере активировать Эми Роуз, как играбельного персонажа. Пока остается не ясным как будет происходить переключение между персонажами, но уже сейчас героиня полностью фукционирует. Для передвижения она может использовать транспортное средство, похожее на мотоцикл, а сражаться она колодой карт Таро.

Пользователи предполагают, что SEGA уже в ближайшее время может анонсировать новых персонажей для Sonic Frontiers. Учитывая, что файлы с упоминанием Тейлза, Наклза и Эми были находились уже в игре и только расширялись вместе с патчами, не исключено, что они станут частью следующего бесплатного расширения.