В Steam нашли новые намёки на Sonic Frontiers: Definitive Edition

Sonic Frontiers: Definitive Edition всё ближе к анонсу. В сети нашли новые признаки того, что Sega готовит переиздание одной из самых успешных 3D-игр про Соника последних лет.

После недавней возрастной классификации в Южной Корее пользователи обратили внимание на обновления страницы Sonic Frontiers в Steam. У игры изменили описание, обновили часть внутренних данных и одновременно снизили цену стандартного издания с 60 до 40 долларов.

Особенно фанатов заинтересовало новое описание проекта, где Sega отдельно называет Sonic Frontiers «революционным приключенческим экшеном с открытым миром». Многие считают, что подобные правки появились не случайно и связаны с подготовкой Definitive Edition.

Ранее Sonic Frontiers уже получила несколько крупных бесплатных обновлений и сюжетное DLC, поэтому выпуск расширенного издания выглядит вполне логичным шагом. Sega уже не раз возвращалась к своим играм с улучшенными версиями и дополнительным контентом.

На фоне слухов о Definitive Edition в сети также заметили продление торговой марки Sonic Forces — одной из самых спорных игр серии. Пока нет признаков возвращения проекта, однако активность Sega вокруг старых тайтлов заметно усилилась.

Сама Sonic Frontiers в своё время стала важным релизом для франшизы. Игра получила высокие продажи и оказалась одной из самых тепло принятых частей Sonic за последние годы, поэтому полноценное переиздание может стать для Sega способом вновь подогреть интерес к серии перед следующими крупными анонсами.