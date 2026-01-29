ЧАТ ИГРЫ
Sonic Frontiers 08.11.2022
Экшен, Адвенчура
7.5 141 оценка

voices38 взломал защиту Denuvo в Sonic Frontiers и переходит на более свежие игры с Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Взломщик voices38 сообщил о взломе защиты Denuvo в ещё одной игре - платформере Sonic Frontiers от компании SEGA.

По словам взломщика, для взлома Denuvo в Sonic Frontiers он использовал примерно 35% железа, которое изначально планировал приобрести, когда объявил о возможности пожертвований. Причина в том, что оперативная память сейчас очень дорогая.

voices38 поблагодарил всех, кто помогает закупить нужное железо для тестирования взломов и сообщил, что следующие взломы будут с более сложными и свежими версиями Denuvo, что по всей видимости предполагает взлом более свежих игр. Взломщик пожелал приятной игры в Sonic Frontiers "с ещё одним релизом в духе старой школы без гипервизора".

Комментарии:  12
cowcake
Newworld_DESTROYER

Взломай уже нормальную игру, а не детский лепет

VIGITAL ART

При условии что прошлой игрой было anno градострой. То уже хорошая тенденция.

Dark_AssassinUA

На такие комменты только клоуна и лепить

inkomniak

Красаучиг)))

Kartman9

Успехов ему

Сергей Понащенко

Наверное взламывает, а сам ждёт, чтоб его в хорошие руки с хорошей зарплатой забрали.. Как ту же эмпресс и всех до неё.

Лорд Малак

Ну, Empress было шизоидной истеричкой с нарциссизмом. А этот чел спокойно ломает и вся драма вокруг него — в том, что он критикует более простой, но ненадежный метод взлома с гипервизором.

Dark_AssassinUA

Почитав скулеж и тут и на других форумах он наверняка задастся вопросом - "отдаться Денуво за очень неплохую зарплату или ломать вечно недовольной нищите?" - и что-то мне кажется что выбор явно не в пользу последних)

BENDJI

Мессия. Он пришёл

CheckDevNull

> Поднять Флаги и Отдать Швартовые !!! :DDDD

SkyraX

жду атомик, мафию, снипер элите, вуконг, аватар