voices38 взломал защиту Denuvo в Sonic Frontiers и переходит на более свежие игры с Denuvo

Взломщик voices38 сообщил о взломе защиты Denuvo в ещё одной игре - платформере Sonic Frontiers от компании SEGA.

По словам взломщика, для взлома Denuvo в Sonic Frontiers он использовал примерно 35% железа, которое изначально планировал приобрести, когда объявил о возможности пожертвований. Причина в том, что оперативная память сейчас очень дорогая.

voices38 поблагодарил всех, кто помогает закупить нужное железо для тестирования взломов и сообщил, что следующие взломы будут с более сложными и свежими версиями Denuvo, что по всей видимости предполагает взлом более свежих игр. Взломщик пожелал приятной игры в Sonic Frontiers "с ещё одним релизом в духе старой школы без гипервизора".