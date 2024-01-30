По словам инсайдера, переиздание Sonic Generation получит название Sonic X Shadow Generations

Sonic X Shadow Generations может стать названием новой игры SEGA, посвященной знаменитому синему ёжику, утверждает утечка Kurakasis: фигура относительно новая, но на него ссылаются другие более известные инсайдеры, например billbil-kun.

Это тот же человек, который рассказывал о Metro Awakening, новой игре в виртуальной реальности из серии 4A Games, и вообще раскрывал информацию, связанную со многими играми, которые могут быть представлены на завтрашнем State of Play.

По сообщениям Kurakasis, ежик Шэдоу может вернуться в новую игру про Соника и сыграть в ней заметную роль, повторив двойственность своего происхождения в контексте совершенно нового приключения.

Это не ремастер, как предполагалось изначально, а простое переиздание Sonic Generations. Однако мы по-прежнему остаемся в сфере слухов: для каких-либо подтверждений нам придется дождаться State of Play.