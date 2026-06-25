Sonic Mania изменила отношение Sega к инди-разработчикам

Продюсер серии Sonic Такаси Иидзука рассказал, что успех Sonic Mania серьёзно повлиял на то, как Sega теперь работает с независимыми студиями. По его словам, именно этот опыт помог компании пересмотреть своё отношение к внешним разработчикам и дал зелёный свет новым экспериментам.

Иидзука признался, что сотрудничество с Кристианом Уайтхедом во время создания Sonic Mania сначала вызывало у него сомнения, но в итоге показало, насколько сильные идеи могут приходить от небольших команд с глубокой любовью к франшизе.

Именно этот опыт, по его словам, стал одной из причин появления Sonic Pico Park — нового кооперативного проекта, анонсированного к 35-летию Sonic the Hedgehog. В Sega считают, что серия давно нуждалась в полноценной многопользовательской игре, где несколько игроков могут взаимодействовать на одном экране.

Иидзука отметил, что команда Pico Park демонстрирует ту же страсть к Sonic, которую Sega видела во времена разработки Sonic Mania. И именно это стало решающим фактором для запуска нового проекта.