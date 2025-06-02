Empress ознакомилась со вчерашним "взломом" Sonic Origins - она называет его бесполезным мусором

Вчера один из пользователей сообщил о том, что ему удалось удалить защиту Denuvo из Sonic Origins:
Известная взломщица Empress ознакомилась с его работой и сообщает, что это "удаление Denuvo" не имеет ничего общего с реальным взломом, а пользователь и вовсе напоминает анонима, который так же обещал взломать Sonic Origins в прошлом году, но потом бесследно исчез:
Простите, если это разобьёт вам сердце, но Denuvo всё ещё на 100% активна. Он вообще не тронул Denuvo. Всё, что он сделал — удалил немного случайного, неважного кода из исполняемого файла, что может сделать любой школьник за пять секунд в hex-редакторе. Никакого реверс-инжиниринга, никакой девиртуализации, ничего значимого. Просто пыль в глаза.
Он всё время говорит о таких вещах, как OEP и проверки CPUID, но это всего лишь 1% от того, что на самом деле делает Denuvo. Это поверхностные вещи, которые он, вероятно, просто скопировал из старых видео Voksi.
Если запустить его "полностью очищенный" EXE в программе Detect It Easy (DIE), Denuvo всё равно определяется. Открой его в CFF Explorer — и ты увидишь, что все рутинные модули Denuvo по-прежнему присутствуют в коде, нетронутые. Ничего важного не было удалено или пропатчено.
И вдобавок, этот EXE просто устанавливает три хука (hook — перехват функции) и даже не использует их. Он буквально ничего не делает. Ни обходов, ни корректного патчинга, ни обработки во время выполнения — просто мёртвые хуки и дешёвый показушный трюк.
Это точно так же, как было с тем чуваком год назад, и, честно говоря, возможно, это вообще тот же человек. Он даже делает вид, что “восстановил” PE-заголовок, но это бессмысленно, когда Denuvo всё ещё полностью на месте.
Это обыкновенная пыль в глаза.
К текущему моменту "взломщик" уже забанен, а файл удалён - это говорит о том, что модераторы проверили exe-файл и Empress написала правду. Сама Empress, в свою очередь, ранее сообщала о том, что планирует вернуться ко взломам в этом году, но когда это произойдет и не поменяются ли её планы в очередной раз - неизвестно.
Да и похер что оно там говорит - взломов то от оно больше нет.
Но, это не отменяет Её прошлые заслуги. И существенный вклад в "движуху". ))
Прошлое в прошлом. Сейчас оно просто своей метлой метёт. Пока оно не пи*дело и занималось делом всё было замечательно.
Сама она стала бесполезным мусором.
Да она слишком умной стала.
Её ни кто не спрашивал но она права
Да и то ей готовые взломы через ссылку кмдают.
Вся эта возня с denuvo напоминает борьбу в песочнице школьника с детсадовцем, демонстрирующих свои пупер способности. Ну если вы, grand theft denuvo взломщики такие крутые, так покажите на практике - вышла игра, ломайте. А не так, вышла, прошёл год, игра уже мало кому нужна - взломали. Или взломали то, что и так не пользуется спросом. Одни разговоры и бахвальства)
игры годами не взломанные
А бомжатне с пг кто-то что-то должен? Есть желание поиграть в игру - купи. Как обычно нет денег? Взломай сам, раз не школьник и не детсадовец. Ах да, это другое.
Эта Емпресс сама(сам) свои обещания не держит, а тут в строну других ещё чё то несёт)))) Понятно, что заткнули иди бабками, или пригрозили чего посильнее, вот и взломов нет. Просто зачем нести всякую ересь, не говоря правды!? )))
Пердак эмпрес так горит что из соседней деревни видно
его бесполезным мусором
Безполезный мусор это заявяления эмпреес, потому как кроме кудахканья толку никакого. Это чел хоть попытался что-то взломать и у него не плохо получилось.
Ну у Эмпресс взломы хотя бы есть, а тут чел возможно решил хайпануть.)
Последние 3 года она тока чешет языком.
У Эмпресс свой паблик, где она активации продает, и живет офигенно с них, делать ей нечего щас идти ломать денуво что ей доход приносит.))
Но отдать должное стоит, все-таки она единственная взламывала, хоть и чокнутые сообщения писала параллельно
Емпресс ЛОМАЙ ДЕНУВО ПОЛНОСТЬЮ...покажи кто Королева ...взломай хотя бы 5 игр с денуво новых епт
Эт прям крик отчаяния какой-то!
Беру попкорн и наблюдаю. Конкуренцию никто не любит. А если серьезно анализруя взломы в том числе Empress много вопросов возникает. Например качество взлома и необходимость его. Ибо все чаще ломают уже стухшие версии. Ломать которые можно разве лишь для того чтобы под этим видом поддержать продажи официальной версии. Так сказать вариация белых хакеров.
Задолбали уже со своими псевдохакерскими войнами. Лучше бы дерьмуву ломали, а не этой ахиней занимались.
Денуво ломать)
Так, понял, я хуже современного школьника. Я не могу через хекс редактор что-то там удалить. Печалька (
Тем более за 5 секунд. Ну и школьники сейчас )
Та я ещё в шоке.