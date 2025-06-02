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Sonic Origins 23.06.2022
Экшен, Аркада, Платформер
6.6 43 оценки

Empress ознакомилась со вчерашним "взломом" Sonic Origins - она называет его бесполезным мусором

AceTheKing AceTheKing

Вчера один из пользователей сообщил о том, что ему удалось удалить защиту Denuvo из Sonic Origins:

Появился новый взломщик, который полностью удалил Denuvo из Sonic Origins - осталось решить лишь пару проблем

Известная взломщица Empress ознакомилась с его работой и сообщает, что это "удаление Denuvo" не имеет ничего общего с реальным взломом, а пользователь и вовсе напоминает анонима, который так же обещал взломать Sonic Origins в прошлом году, но потом бесследно исчез:

Простите, если это разобьёт вам сердце, но Denuvo всё ещё на 100% активна. Он вообще не тронул Denuvo. Всё, что он сделал — удалил немного случайного, неважного кода из исполняемого файла, что может сделать любой школьник за пять секунд в hex-редакторе. Никакого реверс-инжиниринга, никакой девиртуализации, ничего значимого. Просто пыль в глаза.

Он всё время говорит о таких вещах, как OEP и проверки CPUID, но это всего лишь 1% от того, что на самом деле делает Denuvo. Это поверхностные вещи, которые он, вероятно, просто скопировал из старых видео Voksi.

Если запустить его "полностью очищенный" EXE в программе Detect It Easy (DIE), Denuvo всё равно определяется. Открой его в CFF Explorer — и ты увидишь, что все рутинные модули Denuvo по-прежнему присутствуют в коде, нетронутые. Ничего важного не было удалено или пропатчено.

И вдобавок, этот EXE просто устанавливает три хука (hook — перехват функции) и даже не использует их. Он буквально ничего не делает. Ни обходов, ни корректного патчинга, ни обработки во время выполнения — просто мёртвые хуки и дешёвый показушный трюк.

Это точно так же, как было с тем чуваком год назад, и, честно говоря, возможно, это вообще тот же человек. Он даже делает вид, что “восстановил” PE-заголовок, но это бессмысленно, когда Denuvo всё ещё полностью на месте.

Это обыкновенная пыль в глаза.

К текущему моменту "взломщик" уже забанен, а файл удалён - это говорит о том, что модераторы проверили exe-файл и Empress написала правду. Сама Empress, в свою очередь, ранее сообщала о том, что планирует вернуться ко взломам в этом году, но когда это произойдет и не поменяются ли её планы в очередной раз - неизвестно.

50
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Wing42

Да и похер что оно там говорит - взломов то от оно больше нет.

39
SoRaS3

Но, это не отменяет Её прошлые заслуги. И существенный вклад в "движуху". ))

13
Wing42 SoRaS3

Прошлое в прошлом. Сейчас оно просто своей метлой метёт. Пока оно не пи*дело и занималось делом всё было замечательно.

12
Leshich

Сама она стала бесполезным мусором.

22
Беккер5443

Да она слишком умной стала.

1
vertehwost

Её ни кто не спрашивал но она права

17
Беккер5443

Да и то ей готовые взломы через ссылку кмдают.

1
Cross9

Вся эта возня с denuvo напоминает борьбу в песочнице школьника с детсадовцем, демонстрирующих свои пупер способности. Ну если вы, grand theft denuvo взломщики такие крутые, так покажите на практике - вышла игра, ломайте. А не так, вышла, прошёл год, игра уже мало кому нужна - взломали. Или взломали то, что и так не пользуется спросом. Одни разговоры и бахвальства)

13
Rorschach93

игры годами не взломанные

1
Dima Kravcov

А бомжатне с пг кто-то что-то должен? Есть желание поиграть в игру - купи. Как обычно нет денег? Взломай сам, раз не школьник и не детсадовец. Ах да, это другое.

7
askazanov

Эта Емпресс сама(сам) свои обещания не держит, а тут в строну других ещё чё то несёт)))) Понятно, что заткнули иди бабками, или пригрозили чего посильнее, вот и взломов нет. Просто зачем нести всякую ересь, не говоря правды!? )))

8
A E

Пердак эмпрес так горит что из соседней деревни видно

8
Случайный Игрок

его бесполезным мусором

Безполезный мусор это заявяления эмпреес, потому как кроме кудахканья толку никакого. Это чел хоть попытался что-то взломать и у него не плохо получилось.

8
Wicked48

Ну у Эмпресс взломы хотя бы есть, а тут чел возможно решил хайпануть.)

4
denius4 Wicked48

Последние 3 года она тока чешет языком.

7
VelvetDancer denius4

У Эмпресс свой паблик, где она активации продает, и живет офигенно с них, делать ей нечего щас идти ломать денуво что ей доход приносит.))

Но отдать должное стоит, все-таки она единственная взламывала, хоть и чокнутые сообщения писала параллельно

ThoughtfulGerardo

Емпресс ЛОМАЙ ДЕНУВО ПОЛНОСТЬЮ...покажи кто Королева ...взломай хотя бы 5 игр с денуво новых епт

8
spaMER_ID

Эт прям крик отчаяния какой-то!

4
Egik81

Беру попкорн и наблюдаю. Конкуренцию никто не любит. А если серьезно анализруя взломы в том числе Empress много вопросов возникает. Например качество взлома и необходимость его. Ибо все чаще ломают уже стухшие версии. Ломать которые можно разве лишь для того чтобы под этим видом поддержать продажи официальной версии. Так сказать вариация белых хакеров.

6
dezmand07

Задолбали уже со своими псевдохакерскими войнами. Лучше бы дерьмуву ломали, а не этой ахиней занимались.

5
Keanu-dar

Денуво ломать)

hpi

Так, понял, я хуже современного школьника. Я не могу через хекс редактор что-то там удалить. Печалька (

5
utmuk

Тем более за 5 секунд. Ну и школьники сейчас )

1
hpi utmuk

Та я ещё в шоке.

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