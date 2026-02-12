ЧАТ ИГРЫ
Sonic Origins 23.06.2022
Экшен, Аркада, Платформер
6.9 53 оценки

Kirigiri's взломал защиту Denuvo в Sonic Origins с помощью гипервизора

AceTheKing AceTheKing

Взломщик Kirigiri's сообщил о выпуске первой бета-версии взлома защиты Denuvo в платформере Sonic Origins. Игра оставалась невзломанной с 2022 года.

Взлом был осуществлён с помощью гипервизора и работает с процессорами AMD и Intel. Взломщики продолжают "терроризировать" SEGA и франшизу Sonic - за последние месяцы это уже четвертая игра о Сонике, в которой взломали Denuvo.

Sonic Origins - это сборник классических игр о Сонике, в который вошли четыре игры: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles и Sonic CD. Каждая игра имеет два режима: классический, в котором вас ждёт оригинальное разрешение и ограниченное количество жизней, и юбилейный - с поддержкой широкоформатных мониторов и бесконечным числом жизней.

sapov

Воооо, померли взломы. Какишей правда всяких но померли же

4
Newworld_DESTROYER

Я не пойму у нас кроме соников других игр с денувой нету или что

1
ОгурчикЮрец

Только хотел это написать.

Ну наверно они фанаты этой игры.

askazanov

О, опять новый "крякер" ? )))

HITMAN 5

Все что то соником озабоченные

Лидер Мур

походу в сонике самая дырявая защита вот и ломают этот уг

Red Salamandra

Это не новость, это уже насмешка.