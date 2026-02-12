Kirigiri's взломал защиту Denuvo в Sonic Origins с помощью гипервизора

Взломщик Kirigiri's сообщил о выпуске первой бета-версии взлома защиты Denuvo в платформере Sonic Origins. Игра оставалась невзломанной с 2022 года.

Взлом был осуществлён с помощью гипервизора и работает с процессорами AMD и Intel. Взломщики продолжают "терроризировать" SEGA и франшизу Sonic - за последние месяцы это уже четвертая игра о Сонике, в которой взломали Denuvo.

Sonic Origins - это сборник классических игр о Сонике, в который вошли четыре игры: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles и Sonic CD. Каждая игра имеет два режима: классический, в котором вас ждёт оригинальное разрешение и ограниченное количество жизней, и юбилейный - с поддержкой широкоформатных мониторов и бесконечным числом жизней.