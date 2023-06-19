По мнению фанатов, качество звука в сборнике Sonic Origins Plus "болезненно" плохое

На взгляд стороннего наблюдателя, Sonic Origins Plus выглядит как довольно аккуратный набор, с несколькими хорошими ретро-дополнениями, кучей DLC и даже новым персонажем в комплекте. Главной особенностью игры является включение 12 игр про Соника, вышедших на Game Gear.
Однако в преддверии презентации неизбежно произошла утечка геймплея, и некоторые фанаты уже возмущены плачевным состоянием звукового сопровождения коллекции.
Существует теория, что причина этого в том, что звук был переведен в стереорежим, хотя изначально игра была выпущена в монорежиме. Это придает звуку эффект эха, который немного раздражает. Изменение настройки обратно с помощью аудиопрограмм, похоже, устраняет проблему, как это так остро продемонстрировал kirisamemofo в Твиттере.
К сожалению, это даже не первое разочарование от Sonic Origins, основанное на звуковом сопровождении. Когда базовая игра вышла в прошлом году, порт Sonic 3 & Knuckles имел несколько изменений в саундтреке по сравнению с оригиналом из-за проблем с авторскими правами. Это означало, что культовые треки, такие как Ice Cap Zone Act 1 и 2, были заменены на новые композиции... и они не были хороши.
Самая мерзкая и бздарная херота по выжиманию денег из идииотов.
Т.е. , если вы сами игру сделали, подписали лям контратков и в итоге умудрились пару треков профакапить...я даже не буду продолжать, кто и как подошел к созданию этого хлама.
В 2011 вроде выходил точно такой же сборник COLLECTION, т.е. они каждые 10 лет будут фоны перерисовывать для окон 4:3 и факапить треки оригинальные?
Придурошные, бляять.