Появился новый взломщик Denuvo, который работает над кряком для Sonic Origins

Как стало известно, появился новый взломщик защиты Denuvo с ником Altruistic_Yellow_26, который рассказал о результатах своей работы над взломом Sonic Origins.
По его словам, он успешно сделал хук своей DLL к функции, которая выполняет проверки каталога данных игры и перенаправил эти проверки в поддельный каталог. Так же он смог перехватить и перенаправить проверки KUSER_SHARED_DATA в поддельный раздел. Взломщику так же удалось изменить Exe-игры и исправить около 90% проверок виртуальной машины Denuvo. Так же он продемонстрировал результат своей работы.
Тем не менее, взломщик говорит, что кряк еще требует доработки: игра вылетает после заставки Sega. Он попытается исправить эту проблему с вылетом, и если все пройдет успешно, то он опубликует свой кряк для игры.
Sonic Origins вышла в 2022-м году и защищена довольно свежей версией Denuvo - гораздо более совершенной чем та, которую в последнее время взламывает Delusional. Планирует ли новый взломщик продолжать взламывать игры с Denuvo после Sonic Origins на данный момент неизвестно, но звучит довольно обнадеживающе.
Это была первая и последняя новость о "новом взломщике денувы", Больше мы о нем никогда не услышим
ник сгенереный при регистрации через гугл\эпл
RIP
Так или иначе кто-нибудь будет взламывать игры. Ждем хороших новостей. Начинать надо с малого. Может дойдет до актуальных релизов.
Сейчас прибегут те, кто уже потребует начать взламывать Denuvo в тех играх, в которые они хотят поиграть.
этому взломщику 10 лет и он пытается взломать себе игру.
думаю все очень ждут взлома именно этой игры!
Взломщики появляются и исчезают, а куча игр так и не взломана (-_-)
А без пропажи предыдущих не судьба новым появляется?
Это типо как один избранный на всё вселенную, прошлый умирает боги выбирают нового и тд!?
есть ощущение что эти все новые"взломщики денувы" болеют аутизмом
с учетом нейросетей эта задача вообще не сложная, никто не хочет брать на себя такую ответственность. ну и во взломе игр в целом нет никакой выгоды, разве что либо популярность, которую в будущем монетизировать, либо вирус в кряк, для слива данных. всякие куки с браузеров это вообще на вес золота, можно использовать в очень многих делах. я надеюсь никто не думал что это все бесплатно (либо за просто так) делается за милую душу ?)
Я думаю взломщику будет очень интересно смотреть данные с моего компьютера. Он узнает какую музыку я слушаю, в какие игры играю. Это же прям очень ценная информация для него
Но самая ценная информация для него это какие мультики смотрит мой ребёнок
Куки не кэш, они содержат куда больше инфы, например, авторизация на конкретный сайт и т.п. То есть, при желании, таким образом, можно увести любой аккаунт