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Sonic Origins 23.06.2022
Аркада, Платформер
7 29 оценок

Появился новый взломщик Denuvo, который работает над кряком для Sonic Origins

AceTheKing
Новости

Как стало известно, появился новый взломщик защиты Denuvo с ником Altruistic_Yellow_26, который рассказал о результатах своей работы над взломом Sonic Origins.

По его словам, он успешно сделал хук своей DLL к функции, которая выполняет проверки каталога данных игры и перенаправил эти проверки в поддельный каталог. Так же он смог перехватить и перенаправить проверки KUSER_SHARED_DATA в поддельный раздел. Взломщику так же удалось изменить Exe-игры и исправить около 90% проверок виртуальной машины Denuvo. Так же он продемонстрировал результат своей работы.

Тем не менее, взломщик говорит, что кряк еще требует доработки: игра вылетает после заставки Sega. Он попытается исправить эту проблему с вылетом, и если все пройдет успешно, то он опубликует свой кряк для игры.

Sonic Origins вышла в 2022-м году и защищена довольно свежей версией Denuvo - гораздо более совершенной чем та, которую в последнее время взламывает Delusional. Планирует ли новый взломщик продолжать взламывать игры с Denuvo после Sonic Origins на данный момент неизвестно, но звучит довольно обнадеживающе.

12
13
Sonic Origins
23.06.2022
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Famiclone

Это была первая и последняя новость о "новом взломщике денувы", Больше мы о нем никогда не услышим

11
A E
Altruistic_Yellow_26

ник сгенереный при регистрации через гугл\эпл
RIP

0
Powerful21

Так или иначе кто-нибудь будет взламывать игры. Ждем хороших новостей. Начинать надо с малого. Может дойдет до актуальных релизов.

3
ZAUSA

Сейчас прибегут те, кто уже потребует начать взламывать Denuvo в тех играх, в которые они хотят поиграть.

1
супер пиявка

этому взломщику 10 лет и он пытается взломать себе игру.

1
супер пиявка

думаю все очень ждут взлома именно этой игры!

0
Случайный Игрок

Взломщики появляются и исчезают, а куча игр так и не взломана (-_-)

0
DenisVTR

А без пропажи предыдущих не судьба новым появляется?
Это типо как один избранный на всё вселенную, прошлый умирает боги выбирают нового и тд!?

0
Floww

есть ощущение что эти все новые"взломщики денувы" болеют аутизмом

-1
foolery

с учетом нейросетей эта задача вообще не сложная, никто не хочет брать на себя такую ответственность. ну и во взломе игр в целом нет никакой выгоды, разве что либо популярность, которую в будущем монетизировать, либо вирус в кряк, для слива данных. всякие куки с браузеров это вообще на вес золота, можно использовать в очень многих делах. я надеюсь никто не думал что это все бесплатно (либо за просто так) делается за милую душу ?)

-4
Макс Бородин

Я думаю взломщику будет очень интересно смотреть данные с моего компьютера. Он узнает какую музыку я слушаю, в какие игры играю. Это же прям очень ценная информация для него

0
Макс Бородин Макс Бородин

Но самая ценная информация для него это какие мультики смотрит мой ребёнок

0
cheezypizey Макс Бородин

Куки не кэш, они содержат куда больше инфы, например, авторизация на конкретный сайт и т.п. То есть, при желании, таким образом, можно увести любой аккаунт

0