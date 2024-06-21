Появился новый взломщик Denuvo, который работает над кряком для Sonic Origins

Как стало известно, появился новый взломщик защиты Denuvo с ником Altruistic_Yellow_26, который рассказал о результатах своей работы над взломом Sonic Origins.

По его словам, он успешно сделал хук своей DLL к функции, которая выполняет проверки каталога данных игры и перенаправил эти проверки в поддельный каталог. Так же он смог перехватить и перенаправить проверки KUSER_SHARED_DATA в поддельный раздел. Взломщику так же удалось изменить Exe-игры и исправить около 90% проверок виртуальной машины Denuvo. Так же он продемонстрировал результат своей работы.

Тем не менее, взломщик говорит, что кряк еще требует доработки: игра вылетает после заставки Sega. Он попытается исправить эту проблему с вылетом, и если все пройдет успешно, то он опубликует свой кряк для игры.

Sonic Origins вышла в 2022-м году и защищена довольно свежей версией Denuvo - гораздо более совершенной чем та, которую в последнее время взламывает Delusional. Планирует ли новый взломщик продолжать взламывать игры с Denuvo после Sonic Origins на данный момент неизвестно, но звучит довольно обнадеживающе.