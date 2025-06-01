Появился новый взломщик, который полностью удалил Denuvo из Sonic Origins - осталось решить лишь пару проблем

Пользователь XNotx_xHumansX сообщает о том, что полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins. В отличии от других "взломщиков Denuvo", которые появлялись в последние годы, обещая золотые горы без доказательств, после чего бесследно исчезали, XNotx_xHumansX уже выложил взломанный exe-файл игры, который может скачать любой желающий.
XNotx_xHumansX считает, что настоящий взлом означает не просто обход защиты, а полное удаление DRM и восстановление оригинального, незащищённого состояния игры. Полное удаление Denuvo подтверждает и размер измененного exe-файла: 41,6 МБ против 414 МБ у защищенной версии игры.
По его словам, уже выполнено:
- Все игровые функции перенаправлены к оригинальной точке входа;
- Главная функция игры расшифрована;
- Восстановлены и перенаправлены TLS callbacks;
- Удалены все проверки CPUID;
- Выполнено множество других изменений на низком уровне.
Осталось решить две проблемы:
- Исправить проблему с fxsave в ntdll.dll, которая вызывает сбой после удаления проверок CPUID;
- Воссоздать поведение CreateWindowEx, так как Denuvo v.17 использует его для создания окна игры.
После устранения этих ошибок это станет первым за последние 6 лет случаем, когда защита Denuvo была полностью удалена из игры - единственный и последний раз это сделал взломщик из группы CODEX, полностью удалив защиту Denuvo из Assassin's Creed: Origins.
XNotx_xHumansX надеется, что другие технически подкованные пользователи помогут ему завершить оставшиеся шаги для успешного взлома. Он подчёркивает, что такой взлом позволит сравнить производительность между версией с Denuvo и чистой версией игры, что возможно крайне редко.
Автор поблагодарил всех, кто его поддерживал, и добавляет, что для запуска потребуется полная версия игры. Планирует ли взломщик заняться другими невзломанными играми с Denuvo - на данный момент неизвестно. Остается надеяться, что ему удастся доделать взлом, а сам он переключит внимание на другие невзломанные игры с Denuvo.
Да но он взломал ( а точно ли взломал с таким списком ньюансов) неважнецкий продукт как спортивные симуляторы которые ломали до него, скорее всего чел тоже скоро пропадёт.
Так игра 3-летней давности, там наверняка старая версия Денуво. Почему он свежачок не ломает?
Потому что он с нюансами старую версию взломал а ты предлагаешь новую ломать. Пусть руку набьет, но скорей всего нечего не выйдет.
Да. И вообще, почему сразу все игры не взломал и не принёс на блюдечке?
Красава! 👍
Рано или поздно на всякую хитрую жопу найдется йух с винтом. Ничто не вечно под луной.
1)Потенциально новый Эмпресс?
2)"После устранения этих ошибок это станет первым за последние 6 лет случаем, когда защита Denuvo была полностью удалена из игры - единственный и последний раз это сделал взломщик из группы CODEX, полностью удалив защиту Denuvo из Assassin's Creed: Origins" - а когда Хогварст ломанули, там не полностью убрали?Метафору?
Во всех взломах от EMPRESS защита присутствует.
В Metaphor переделали незащищенную демо-версию в полную версию игры, там никто не удалял Denuvo.
не, там просто обход был
Вот взломал бы Need For Speed Unbound, кому сдался этот Соник не понятно вообще.
кому усрался анбаунт?
Кому нужен этот хлам вонючий
Да зачем , хорошие игры можно купить, плохие нет смысла играть а игры сони и так без денуво // Курвель Пердолье
А потом окажется, что это были одни и те-же люди, просто (развлекаются) так. Ибо байтят взламывая никому не нужную херню, вместо сделать громких взлом , или обновить уже вышедшее. Очевидно-же что версия дуньки не такая старая, раз игра +- свежая, так на кой хер ломать ЭТО?
Вот взломал бы лучше Дум новый, кому нужен этот соник вообще // Aleksei Zayats
новые игры не взламывают чтобы разработчики могли окупиться. Если ломать игры сразу тогда не будет смысла делать новые.Разрабы пролетят. Нет продажи будут но уже не такие когда игра под защитой и за месяц продадут миллион копий.