Появился новый взломщик, который полностью удалил Denuvo из Sonic Origins - осталось решить лишь пару проблем

Пользователь XNotx_xHumansX сообщает о том, что полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins. В отличии от других "взломщиков Denuvo", которые появлялись в последние годы, обещая золотые горы без доказательств, после чего бесследно исчезали, XNotx_xHumansX уже выложил взломанный exe-файл игры, который может скачать любой желающий.

XNotx_xHumansX считает, что настоящий взлом означает не просто обход защиты, а полное удаление DRM и восстановление оригинального, незащищённого состояния игры. Полное удаление Denuvo подтверждает и размер измененного exe-файла: 41,6 МБ против 414 МБ у защищенной версии игры.

По его словам, уже выполнено:

Все игровые функции перенаправлены к оригинальной точке входа;

Главная функция игры расшифрована;

Восстановлены и перенаправлены TLS callbacks;

Удалены все проверки CPUID;

Выполнено множество других изменений на низком уровне.

Осталось решить две проблемы:

Исправить проблему с fxsave в ntdll.dll, которая вызывает сбой после удаления проверок CPUID;

Воссоздать поведение CreateWindowEx, так как Denuvo v.17 использует его для создания окна игры.

После устранения этих ошибок это станет первым за последние 6 лет случаем, когда защита Denuvo была полностью удалена из игры - единственный и последний раз это сделал взломщик из группы CODEX, полностью удалив защиту Denuvo из Assassin's Creed: Origins.

XNotx_xHumansX надеется, что другие технически подкованные пользователи помогут ему завершить оставшиеся шаги для успешного взлома. Он подчёркивает, что такой взлом позволит сравнить производительность между версией с Denuvo и чистой версией игры, что возможно крайне редко.

Автор поблагодарил всех, кто его поддерживал, и добавляет, что для запуска потребуется полная версия игры. Планирует ли взломщик заняться другими невзломанными играми с Denuvo - на данный момент неизвестно. Остается надеяться, что ему удастся доделать взлом, а сам он переключит внимание на другие невзломанные игры с Denuvo.