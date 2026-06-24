Sega выпустила новые картриджи с Sonic 1 и 2 по цене $100 за штуку

Sega и iam8bit открыли предварительные заказы на коллекционные картриджи Sonic the Hedgehog и Sonic the Hedgehog 2 в рамках серии Sonic 35th Anniversary Legacy Cartridge Collection. Цена каждого картриджа составляет $99,99.

Картриджи полностью функциональны и совместимы с оригинальной консолью Sega Genesis. Sonic 1 выполнен в полупрозрачном корпусе Blue Blur, а Sonic 2 — в корпусе Two Tail Amber. В комплекте идут инструкция с цветными иллюстрациями, раскладная упаковка и дополнительные предметы.

Каждый восьмой картридж получит специальное исполнение Chaos Emerald в прозрачном корпусе с эффектом внутреннего свечения. Производство поручено компании Retrotainment Games, при этом один покупатель может заказать не более двух копий.

Первая партия будет отправлена в третьем квартале 2026 года, вторая — в четвёртом квартале. Оставшиеся заказы доставят в первом квартале 2027 года. После оформления заказа покупатели получают подтверждение с указанием назначенного срока доставки.