Sega выпустила новые картриджи с Sonic 1 и 2 по цене $100 за штуку

Sega и iam8bit открыли предварительные заказы на коллекционные картриджи Sonic the Hedgehog и Sonic the Hedgehog 2 в рамках серии Sonic 35th Anniversary Legacy Cartridge Collection. Цена каждого картриджа составляет $99,99.
Картриджи полностью функциональны и совместимы с оригинальной консолью Sega Genesis. Sonic 1 выполнен в полупрозрачном корпусе Blue Blur, а Sonic 2 — в корпусе Two Tail Amber. В комплекте идут инструкция с цветными иллюстрациями, раскладная упаковка и дополнительные предметы.
Каждый восьмой картридж получит специальное исполнение Chaos Emerald в прозрачном корпусе с эффектом внутреннего свечения. Производство поручено компании Retrotainment Games, при этом один покупатель может заказать не более двух копий.
Первая партия будет отправлена в третьем квартале 2026 года, вторая — в четвёртом квартале. Оставшиеся заказы доставят в первом квартале 2027 года. После оформления заказа покупатели получают подтверждение с указанием назначенного срока доставки.
Среди них, надеюсь, сама консоль, за такие деньги.
У меня обе эти игры на смартфоне стоят.
Покупать один картридж за цену GTA 6 Ultimate - ну чёт такое.
Мда
Sonic 1 и 2 + инструкция с цветными иллюстрациями $99,99, GTA 6 + инструкция с цветными иллюстрациями $499,99
они там ёб**лись?))) видимо надеются на коллекционеров.