Антипиратская защита Denuvo заблокировала доступ к бесплатным выходным в Sonic Racing CrossWorlds

Пользователи платформы Steam столкнулись с неожиданной технической проблемой во время акции бесплатных выходных в аркадной гонке Sonic Racing CrossWorlds. Геймеры массово сообщают о невозможности запустить проект из-за ошибки встроенной антипиратской системы.
При попытке входа игра выдает системное окно со ссылкой на сайт поддержки Codefusion, который отвечает за функционирование Denuvo. Суть сбоя заключается в том, что алгоритмы защиты требуют подтверждения наличия купленной копии, полностью игнорируя статус временной бесплатной лицензии. В результате люди оказались отрезаны от игрового процесса.
В социальных сетях комментаторы активно обсуждают инцидент, называя ситуацию нелогичной. Игроки подчеркивают, что подобные мероприятия создаются специально для привлечения новой аудитории, а вмешательство DRM сводит на нет рекламную кампанию. При этом неполадка носит выборочный характер, так как часть аудитории сообщает об успешном запуске гонки без каких-либо препятствий.
Пользователи пытались найти обходные пути самостоятельно. Некоторые советовали оставлять окно с ошибкой открытым на 15 минут перед повторной попыткой входа. Другие связывали вылеты с системными требованиями, отмечая, что для стабильной работы требуется 8 гигабайт оперативной памяти, а на системах с 6 доступными гигабайтами запуск сопровождается сбоями. Также выдвигались теории о конфликте защиты с настройками UEFI в BIOS и проблемах совместимости при использовании Proton 11 на операционных системах семейства Linux.
Согласно свежим публикациям в сети, издательство SEGA обратило внимание на жалобы сообщества. Многие игроки подтвердили, что разработчики уже внесли необходимые серверные исправления, после чего ознакомительный доступ начал работать корректно.
аплодирую стоя тупости издателей
Покупатели лицензий должны страдать (с) Денуво.
Пиар акция denuvo
Очередной гвоздь в крышку гроба Денувы.
Сделали халявные выходные, а Дерьмуву предупредить забыли. Бывает.