Антипиратская защита Denuvo заблокировала доступ к бесплатным выходным в Sonic Racing CrossWorlds

Пользователи платформы Steam столкнулись с неожиданной технической проблемой во время акции бесплатных выходных в аркадной гонке Sonic Racing CrossWorlds. Геймеры массово сообщают о невозможности запустить проект из-за ошибки встроенной антипиратской системы.

При попытке входа игра выдает системное окно со ссылкой на сайт поддержки Codefusion, который отвечает за функционирование Denuvo. Суть сбоя заключается в том, что алгоритмы защиты требуют подтверждения наличия купленной копии, полностью игнорируя статус временной бесплатной лицензии. В результате люди оказались отрезаны от игрового процесса.

В социальных сетях комментаторы активно обсуждают инцидент, называя ситуацию нелогичной. Игроки подчеркивают, что подобные мероприятия создаются специально для привлечения новой аудитории, а вмешательство DRM сводит на нет рекламную кампанию. При этом неполадка носит выборочный характер, так как часть аудитории сообщает об успешном запуске гонки без каких-либо препятствий.

Пользователи пытались найти обходные пути самостоятельно. Некоторые советовали оставлять окно с ошибкой открытым на 15 минут перед повторной попыткой входа. Другие связывали вылеты с системными требованиями, отмечая, что для стабильной работы требуется 8 гигабайт оперативной памяти, а на системах с 6 доступными гигабайтами запуск сопровождается сбоями. Также выдвигались теории о конфликте защиты с настройками UEFI в BIOS и проблемах совместимости при использовании Proton 11 на операционных системах семейства Linux.

Согласно свежим публикациям в сети, издательство SEGA обратило внимание на жалобы сообщества. Многие игроки подтвердили, что разработчики уже внесли необходимые серверные исправления, после чего ознакомительный доступ начал работать корректно.