Джокер из Persona 5 врывается в Sonic Racing: CrossWorlds

Sega объявила, что уже 22 октября в Sonic Racing: CrossWorlds появится Джокер из Persona 5. Персонаж станет частью бесплатного обновления Free Update #2, добавляющего нового гонщика и тематические косметические элементы.

Кроме того, с 23 по 26 октября в игре пройдет «Фестиваль Джокера» — специальное событие с уникальными испытаниями, наградами и активностями, посвящёнными харизматичному лидеру Phantom Thieves. На время фестиваля будет временно отключён сетевой режим «Мировой матч», чтобы игроки могли сосредоточиться на тематических заданиях.

Полный список изменений разработчики обещают опубликовать позднее.

Sonic Racing: CrossWorlds доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Напомним, в 2026 году гонка получит коллаборацию с Mega Man.