Фигуристая Байонетта станет первым бесплатным персонажем второго года поддержки Sonic Racing: CrossWorlds

SEGA объявила о появлении Байонетты в Sonic Racing: CrossWorlds. «Ведьма Умбры» станет первым бесплатным игровым персонажем второго года поддержки гоночного проекта.

Вместе с Байонеттой игроки получат её автомобиль «Ведьма-бабочка», а также специальные эмоции и звуковые эффекты. Нововведения будут доступны в рамках бесплатного обновления.

Одновременно SEGA показала новые кадры из ранее анонсированных DLC-пакетов по Godzilla и Evangelion. Первый добавит трассу «Побег Годзиллы» и три машины: «Круизер Годзиллы», «Купе Кинг Гидоры» и «Мотра Серф». В состав набора Evangelion войдут трасса «Токио-III», машины EVA-01 (тестовый тип), EVA-00 (прототип) и EVA-02 (серийная модель), а также Рей Аянами и Аска Шикинами Лэнгли в качестве игровых персонажей.

Больше подробностей о втором году поддержки Sonic Racing: CrossWorlds разработчики раскроют 9 октября во время трансляции финала чемпионата мира и специальной презентации.

Sonic Racing: CrossWorlds уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC.