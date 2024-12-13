Франшиза Sonic Racing возвращается с новой игрой Sonic Racing: CrossWorlds, которая будет доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch. Точные сроки выхода пока не раскрыты.

В коротком кинематографическом тизере игры мы видим, как Шэдоу на своем картинге черного и красного цветов мчится по городским улицам, что намекает на захватывающие гонки в новой части. Фраза "новые дороги ждут" и название игры предполагают, что нас ждет путешествие через разные измерения или временные линии, что уже было использовано в предыдущих играх, таких как Sonic Rush и Sonic the Hedgehog (2006).

Sonic Racing: CrossWorlds станет продолжением Team Sonic Racing 2019 года, которая, несмотря на смешанные отзывы, стала коммерчески успешной для Sega. Новая игра обещает увлекательные гонки с новыми механиками и яркими локациями.