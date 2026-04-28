Горо Мадзима врывается в Sonic Racing: CrossWorlds: бесплатное обновление добавляет харизму и повод вернуться в игру

SEGA продолжает поддерживать Sonic Racing: CrossWorlds и делает это довольно уверенно: уже 29 апреля игра получит бесплатное обновление Captain Majima. Главным его элементом станет новый персонаж — Горо Мадзима, знакомый многим по серии Like a Dragon.

Вместе с ним в гонку добавят фирменный транспорт «Горомару» и набор эксклюзивных эмоций. На первый взгляд это типичное кроссоверное дополнение, но выбор персонажа выглядит удачным: Мадзима — один из самых ярких и харизматичных героев SEGA, и его появление способно оживить интерес к проекту даже у тех, кто уже успел от него отойти.

Ранее игра уже получила платный набор с героями из Mega Man, и на этом фоне бесплатное добавление Мадзимы смотрится особенно выгодно. SEGA явно пытается выстроить вокруг проекта живую экосистему с регулярными инфоповодами. Если темп сохранится, у Sonic Racing: CrossWorlds есть шанс не раствориться среди конкурентов, а закрепиться как сервисная гонка с характером.