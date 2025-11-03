Ичибан Косуга мчится в Sonic Racing: CrossWorlds - новые кроссоверы продолжаются

Sonic Racing: CrossWorlds продолжает удивлять фанатов масштабными кроссоверами. Уже 6 ноября в гоночный аркадник добавится Ичибан Косуга — главный герой последних частей серии Like a Dragon. Вместе с персонажем игроки получат эффектный болид в форме головы дракона и тематический набор предметов: полоску для профиля, стикеры и другие элементы оформления.

Уже на следующий день после появления Ичибана в игре стартует специальный фестиваль, посвящённый новому участнику гонок. Sonic Racing: CrossWorlds доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch с 25 сентября. Владельцы расширенных изданий получили доступ на три дня раньше, а версия для Nintendo Switch 2 запланирована на 2025 год.

Критики встретили игру положительно, отметив динамичные гонки и обилие кроссоверов, а SEGA не упустила шанс пошутить над Nintendo и её Mario Kart World. Тираж проекта уже превысил 1 миллион копий, а добавление Ичибана обещает ещё больше фанатской радости и сумасшедших гонок.