Kirigiri's взломал одну из последних версий защиты Denuvo в Sonic Racing: CrossWorlds с помощью гипервизора

Взломщик Kirigiri's сообщил о выпуске первой бета-версии взлома защиты Denuvo в Sonic Racing: CrossWorlds.

Взлом был осуществлён с помощью гипервизора и работает с процессорами AMD и Intel. Примечательно, что это самая свежая взломанная игра с Denuvo - она вышла в конце сентября 2025 года и, вероятно, обладает одной из последних версий защит.

Sonic Racing: CrossWorlds представляет собой гоночную игру, где заезды проходят не только по обычным трассам, но и по воде, в воздухе и даже в космосе. В игре есть система порталов: прямо посреди заезда можно влететь в светящееся кольцо и оказаться в совершенно другом измерении, где и физика другая, и управление меняется на ходу.