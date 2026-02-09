Kirigiri's взломал одну из последних версий защиты Denuvo в Sonic Racing: CrossWorlds с помощью гипервизора

Взломщик Kirigiri's сообщил о выпуске первой бета-версии взлома защиты Denuvo в Sonic Racing: CrossWorlds.
Взлом был осуществлён с помощью гипервизора и работает с процессорами AMD и Intel. Примечательно, что это самая свежая взломанная игра с Denuvo - она вышла в конце сентября 2025 года и, вероятно, обладает одной из последних версий защит.
Sonic Racing: CrossWorlds представляет собой гоночную игру, где заезды проходят не только по обычным трассам, но и по воде, в воздухе и даже в космосе. В игре есть система порталов: прямо посреди заезда можно влететь в светящееся кольцо и оказаться в совершенно другом измерении, где и физика другая, и управление меняется на ходу.
В борьбе со скверной все средства хороши, если они работают.
нет бы нормальные игры взламывали но куда там мы будем взламывать то во что играют полтора дебила
Опять трешак детский. Ну взломай ты про макаку игру хотя бы, ей сколько лет уже🤦♂️🤦♂️
Макаку итак уже гипервизором взломали.
О!Очередная хитяра подъехала для любителей подождать).Пираты вас точно тролят).
Хз , я поиграю . Мне такое нравится
да тепровизор мощь
Какой вообще тепловизор нужен, чтобы игры ломать?