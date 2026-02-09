ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sonic Racing: CrossWorlds 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Гонки, Автомобили
5.6 30 оценок

Kirigiri's взломал одну из последних версий защиты Denuvo в Sonic Racing: CrossWorlds с помощью гипервизора

AceTheKing AceTheKing

Взломщик Kirigiri's сообщил о выпуске первой бета-версии взлома защиты Denuvo в Sonic Racing: CrossWorlds.

Взлом был осуществлён с помощью гипервизора и работает с процессорами AMD и Intel. Примечательно, что это самая свежая взломанная игра с Denuvo - она вышла в конце сентября 2025 года и, вероятно, обладает одной из последних версий защит.

Sonic Racing: CrossWorlds представляет собой гоночную игру, где заезды проходят не только по обычным трассам, но и по воде, в воздухе и даже в космосе. В игре есть система порталов: прямо посреди заезда можно влететь в светящееся кольцо и оказаться в совершенно другом измерении, где и физика другая, и управление меняется на ходу.

15
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
yariko ookami
Взлом был осуществлён с помощью гипервизора и работает с процессорами AMD и Intel.

В борьбе со скверной все средства хороши, если они работают.

8
Destroited

нет бы нормальные игры взламывали но куда там мы будем взламывать то во что играют полтора дебила

6
Newworld_DESTROYER

Опять трешак детский. Ну взломай ты про макаку игру хотя бы, ей сколько лет уже🤦‍♂️🤦‍♂️

5
AceTheKing

Макаку итак уже гипервизором взломали.

2
Babadzaki-San

О!Очередная хитяра подъехала для любителей подождать).Пираты вас точно тролят).

5
Axel Made

Хз , я поиграю . Мне такое нравится

LinearFelix

да тепровизор мощь

1
ratte88

Какой вообще тепловизор нужен, чтобы игры ломать?