Компания SEGA открыла запись на закрытое тестирование Sonic Racing: CrossWorlds

SEGA открыла запись на закрытое тестирование Sonic Racing: CrossWorlds, которое пройдет с 21 по 23 февраля. Тестирование будет доступно только на PlayStation 5.

В данной версии игроки смогут попробовать 5 миров, 6 гоночных трасс и 9 персонажей. Несмотря на это, релиз игры запланирован на PlayStation 4, Xbox One и X|S, PC и Nintendo Switch.

Sonic Racing: CrossWorlds — новая гоночная аркада во вселенной Соника, где помимо традиционных гоночных автомобилей появятся ховерборды из Sonic Riders. Точная дата релиза пока не раскрыта.

Заявки на участие в тестировании можно подать вот тут.