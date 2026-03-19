Легенда возвращается: Mega Man ворвётся в Sonic Racing: CrossWorlds

SEGA продолжает расширять контент Sonic Racing: CrossWorlds, делая ставку на громкие кроссоверы. Следующим гостем в игре станет культовый герой Mega Man, чьё появление оформят в виде платного DLC.

Дополнение выйдет уже 25 марта 2026 года и будет доступно на всех основных платформах, включая консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК. Это позволит большинству игроков опробовать нового персонажа без ограничений по устройствам.

Приглашение Mega Man — часть стратегии SEGA по объединению различных игровых вселенных. Компания активно использует узнаваемых героев, чтобы привлечь аудиторию других франшиз и поддерживать интерес к проекту.

Ожидается, что вместе с персонажем в игре могут появиться тематические элементы, связанные с его серией, что сделает гонки ещё более разнообразными и зрелищными.