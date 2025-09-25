Mega Man официально станет DLC-персонажем Sonic Racing: CrossWorlds

Sega официально подтвердила появление Mega Man в качестве нового DLC-персонажа для гоночной игры Sonic Racing: CrossWorlds. После недавней утечки в физических версиях игры культовый Blue Bomber получил собственный трейлер, подтверждающий его добавление в состав гонщиков после запуска.

Вместе с Mega Man игрокам станет доступен его соперник и союзник Proto Man, а также новая машина Rush Roadstar. Дополнительно будет представлен обновлённый уровень Dr Wily’s Castle, где классические роботы из вселенной Mega Man, включая печально известного Yellow Devil, будут создавать препятствия на трассе, добавляя гонкам стратегическую сложность и динамику.

Эстетика уровня и персонажей тщательно передает дух серии Mega Man, благодаря чему DLC обещает стать настоящим подарком для фанатов обеих франшиз. Sonic Racing: CrossWorlds уже доступна в раннем доступе для владельцев Deluxe Edition, а обладатели Standard Edition смогут опробовать игру с 25 сентября.

Mega Man DLC Pack будет выпущен в конце следующего года, расширяя возможности кастомизации гонщиков и добавляя новые вызовы. На данный момент другие подтвержденные DLC-пакеты включают персонажей из SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem и Avatar Legends, обеспечивая игрокам массу разнообразного контента после релиза.

Подготовьтесь к новым гонкам с легендарными героями и испытайте свои навыки на трассах, где классика встречается с современными гоночными приключениями!