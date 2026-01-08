PAC-MAN врывается в Sonic Racing: CrossWorlds - аркадный кроссовер уже в игре

Гоночная аркада Sonic Racing: CrossWorlds получила яркое кроссоверное дополнение с легендарным PAC-MAN. В версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 в игру добавили самого жёлтого героя, а также его неизменных преследователей — призраков Блинки, Инки, Пинки и Клайда.

Вместе с персонажами игрокам станет доступна тематическая локация Pac-Village, где предстоит собирать Pac-Dots и уходить от опасностей, знакомых по классической аркаде. Ключевым элементом дополнения стала трасса PAC-MAN Mobile, стилизованная под культовый лабиринт.

Sonic Racing: CrossWorlds от студии Hardlight продолжает развиваться как масштабный кроссовер Sega, предлагая динамичные заезды, мультиплеер и широкие возможности кастомизации.