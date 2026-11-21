На официальном канале Sonic the Hedgehog вышел пилотный выпуск нового интервью-шоу с участием ведущих специалистов SEGA, снятый в токийской штаб-квартире компании в районе Осаки. Гостем эпизода, который провел глобальный комьюнити-директор бренда Аарон Веббер, стал Рюичи Таки - продюсер аркадной гонки Sonic Racing: CrossWorlds и руководитель разработки в токийском подразделении GCS2. По формату передачи участникам приходилось отвечать на вопросы о карьере и внутренней кухне студии, параллельно пробуя суши с тайно спрятанными порциями острого васаби.

В ходе беседы Аарон Веббер обратил внимание на особую творческую атмосферу, которая царит на этаже аркадного подразделения SEGA, где заметно выделяется живая энергия команды. Рюичи Таки, ранее отвечавший за такие японские хиты компании для игровых автоматов, как maimai, CHUNITHM и гоночная серия Initial D, объяснил это искренней мотивацией коллектива. Если сам продюсер когда-то устраивался в корпорацию ради зарубежных командировок и жизни за границей, то большинство авторов аркадных игр пришли в индустрию исключительно из любви к видеоиграм. По словам руководителя, в рабочее время сотрудники буквально создают то, что сами обожают.

Однако подобная увлеченность оборачивается неожиданной проблемой для менеджмента студии GCS2. Разработчики настолько погружаются в полировку своих проектов, что нередко теряют счет времени и отказываются покидать рабочие места после окончания смены. Таки признался, что в качестве управленца ему приходится лично вмешиваться в процесс и ограничивать трудоголизм подчиненных.

Иногда сотрудников приходится останавливать, потому что они работают слишком много. Нужно следить за состоянием их здоровья - это часть обязанностей руководителя. Порой ситуация выглядит забавно, ведь команда по-настоящему наслаждается работой над игрой, а ей приходится говорить: нет, пора остановиться и идти домой.

- Рюичи Таки, продюсер Sonic Racing: CrossWorlds и руководитель разработки GCS2

Продюсер сравнил собственную роль в такие моменты со строгой матерью, которая призывает увлеченных детей скорее собирать вещи и возвращаться к делам уже на следующий день. Несмотря на необходимость постоянно контролировать переработки, Таки подчеркнул, что гордится культурой японских аркадных команд. Сам руководитель при этом тоже сталкивается с колоссальной нагрузкой из-за совмещения множества задач в разных коллективах, поэтому в выходные старается снимать накопленный стресс с помощью йоги, тренировок в зале и регулярных походов в сауну.

Особой проверки на прочность управленческие навыки Таки подверглись при создании Sonic Racing: CrossWorlds, вышедшей в 2025 году на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, а позднее добравшейся и до Nintendo Switch 2. Для этого проекта SEGA объединила авторов из Sonic Team с ветеранами аркадной серии Initial D, которые помогли настроить физику заносов. Таки назвал процесс налаживания взаимопонимания между специалистами с совершенно разным опытом самым сложным этапом разработки, тем более что гонка стала его дебютным консольным проектом, где ему часто требовались советы исполнительного продюсера Осаму Охаши.

В итоге ставка на объединение студий принесла SEGA коммерческий и репутационный успех: тираж Sonic Racing: CrossWorlds превысил 1 млн проданных копий, рейтинг игры на Metacritic составил 82 балла от прессы при пользовательской оценке 9.0, а отзывы в Steam остаются крайне положительными. Сейчас команда GCS2 активно занимается поддержкой 2 года жизни проекта после недавнего выхода крупного обновления 2.0.0 с дуэльным режимом и Байонеттой, готовя к релизу новые кроссоверы по мотивам Godzilla, Evangelion, Sanrio и Final Fantasy 7.