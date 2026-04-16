Ред на старте: в Sonic Racing: CrossWorlds ворвались Angry Birds

Компания SEGA выпустила крупное обновление Angry Birds Content Drop для Sonic Racing: CrossWorlds, добавив в игру персонажа из популярной франшизы.

Главным нововведением стал Рэд из Angry Birds, который присоединился к гонщикам со своим уникальным автомобилем Super Roaster. Вместе с ним в игре появились тематические эмоции, звуковые эффекты и новые музыкальные треки для Jukebox, включая «Go! Theme» и «Angry Birds Theme».

В честь обновления разработчики также запустят временное событие Angry Birds Festival. Оно пройдёт с 17 по 20 апреля и предложит игрокам дополнительные активности в рамках коллаборации.

Sonic Racing: CrossWorlds доступна на всех актуальных платформах, включая ПК и консоли. Кроссовер с Angry Birds стал ещё одним шагом к расширению контента и привлечению новой аудитории.