SEGA объявила войну читерам и пиратам в Sonic Racing: CrossWorlds

SEGA официально заявила о борьбе с читерами и пиратами в игре Sonic Racing: CrossWorlds. Компания подчеркнула, что использование стороннего программного обеспечения и нелицензионных копий нарушает интеллектуальные права и влечет за собой серьезные последствия — от бана аккаунтов до полной блокировки учетных записей и судебных разбирательств.

Игровое сообщество встретило заявление с осторожностью. Многие фанаты опасаются случайных блокировок, а любители косметических модификаций задаются вопросом, будут ли их работы запрещены. Косметические моды популярны среди игроков, и некоторые активные моддеры уже пригрозили удалением игры и требованием возврата средств, если модификации попадут под запрет.

Sonic Racing: CrossWorlds вышла 25 сентября 2025 года на PC, PlayStation, Xbox и Switch. Проект выделяется большим количеством доступных персонажей и разнообразными режимами гонок. Накануне SEGA также представила релизный трейлер набора Minecraft, добавляющего уникальные элементы в гоночный симулятор.

Компания намерена строго контролировать честность игры, обеспечивая равные условия для всех пользователей, но при этом фанатам придется внимательно следить за соблюдением правил, чтобы не оказаться под санкциями.