Sega выпустила аниме-короткометражку по Sonic Racing: CrossWorlds

Sega представила почти пятиминутный анимационный фильм Sonic Racing: CrossWorlds — The Animation, выполненный в стиле аниме. Как оказалось, ранее показанные трейлеры и ролики оказались не отдельными проектами, а фрагментами этого полноценного видео.

Релиз самой игры Sonic Racing: CrossWorlds состоится 25 сентября на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series, а также Nintendo Switch. Для Switch 2 игра выйдет чуть позже в этом же году. Владельцы Deluxe-издания получат ранний доступ с 22 сентября, а вместе с ним — набор дополнительных персонажей и сезонный пропуск с гостевыми героями.

Перед запуском игры Sega проведёт открытое сетевое тестирование — оно пройдёт с 29 августа по 1 сентября. Игроки смогут попробовать 9 трасс, 7 миров, 12 персонажей, 42 гаджета, 21 транспортное средство и 4 режима.

Sonic Racing: CrossWorlds станет четвёртой игрой в серии и предложит поклонникам новый взгляд на вселенную Соника в гоночном формате.