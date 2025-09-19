Sega выпустила новый рекламный ролик Sonic Racing: CrossWorlds в котором подколола Nintendo и её Mario Kart

Sega выпустила новый рекламный ролик Sonic Racing: CrossWorlds, который в духе девяностых напрямую уколол Nintendo и её Mario Kart. В начале видео показывают размытый экран с Mario Kart World для Switch 2, а закадровый голос признаётся: «Мы все знаем эту гонку. Она хороша. Даже не обязательно показывать её».

Затем картинка резко меняется на динамичные кадры Sonic Racing: CrossWorlds с репликой: «А что если можно мчаться дальше, быстрее и на совершенно новом уровне?». На экране появляется гоночная машина с прикреплённым телевизором, где крутится геймплей Sonic Racing, а рядом — фургон с Mario Kart, застрявший на месте, пока мимо неторопливо проходит черепаха.

Sonic Racing: CrossWorlds выйдет 25 сентября на всех актуальных платформах, включая ПК, а версия для Switch 2 появится в 2025 году.