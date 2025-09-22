SEGA выпустила трейлер Sonic Racing: Crossworlds к старту предварительного релиза

25 сентября 2025 года серия Sonic the Hedgehog возвращается с совершенно новым гоночным приключением Sonic Racing: Crossworlds. В игре представлены 23 культовых персонажа Соника, и вы можете соревноваться в одиночку или с друзьями на множестве трасс, некоторые из которых откроют вам совершенно новые измерения.

SEGA отмечает выход Sonic Racing: CrossWorlds в расширенном доступе новым трейлером. В конце этой недели гонка появится на ПК (Steam и Epic Games Store). PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Гоняйте в одиночку или в команде в различных офлайн- и онлайн-режимах и соревнуйтесь с игроками со всего мира. Создайте идеальный автомобиль, соответствующий вашему стилю гонок, разблокируйте гаджеты, чтобы получить преимущество, и используйте бонусы, чтобы одержать победу!