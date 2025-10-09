SEGA запустила Minecraft Pack для Sonic Racing: CrossWorlds - Стив, Алекс и Крипер теперь в деле

Компания SEGA представила новый набор контента Minecraft Pack для аркадной гонки Sonic Racing: CrossWorlds и выпустила релизный трейлер дополнения. Пак уже доступен владельцам сезонного пропуска и Deluxe-издания игры.

Главным украшением обновления стала новая трасса, созданная в духе культовой «песочницы» Minecraft — с характерными кубическими пейзажами и пиксельными текстурами. Игроки смогут прокатиться по ней под новый музыкальный трек, вдохновлённый оригинальной атмосферой Minecraft. Кроме того, в игру добавлены три персонажа — Стив, Алекс и Крипер, которые стали играбельными гонщиками.

SEGA также раскрыла планы на будущее: до конца 2025 года и в следующем году игра получит ещё несколько тематических наборов. Среди них — дополнения по мотивам «Губки Боба» и «Мегамена», что обещает продолжить кроссоверную традицию проекта.

Sonic Racing: CrossWorlds вышла 25 сентября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Владельцы расширенных изданий получили ранний доступ на три дня раньше релиза. Версия для Nintendo Switch 2 ожидается в 2025 году.

Интересно, что CrossWorlds стала первой игрой в серии Sonic Racing, где герои SEGA соревнуются с персонажами из других игровых миров — редкий шаг даже для самой компании.