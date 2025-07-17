Скорость, стиль и свобода: Sonic Racing: Crossworlds предложит более 200 опций тюнинга

Sega продолжает раскрывать карты о Sonic Racing: Crossworlds, и новый трейлер доказал: это будет не просто аркадная гонка, а настоящий праздник кастомизации. Разработчики сменили акценты — теперь внимание сосредоточено не только на персонажах, но и на самих машинах.

Игроков ждет впечатляющий арсенал:

более 40 уникальных авто;

около 70 различных гаджетов, влияющих на геймплей;

свыше 100 деталей и наклеек для визуального и технического тюнинга.

Каждую машину можно будет настроить под свой стиль вождения — от внешнего вида до поведения на трассе. Всё это будет доступно сразу на старте, без необходимости докупать дополнения.

Релиз Sonic Racing: Crossworlds состоится 25 сентября 2025 года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Однако физическое издание для Switch 2 задержится — цифра выйдет в декабре, а картриджи появятся в начале 2026 года. Владельцам первой Switch предложат платное обновление, которое добавит улучшения и сохранит прогресс.