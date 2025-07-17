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Sonic Racing: CrossWorlds 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Гонки, Автомобили
5.1 15 оценок

Скорость, стиль и свобода: Sonic Racing: Crossworlds предложит более 200 опций тюнинга

butcher69 butcher69

Sega продолжает раскрывать карты о Sonic Racing: Crossworlds, и новый трейлер доказал: это будет не просто аркадная гонка, а настоящий праздник кастомизации. Разработчики сменили акценты — теперь внимание сосредоточено не только на персонажах, но и на самих машинах.

Игроков ждет впечатляющий арсенал:

  • более 40 уникальных авто;
  • около 70 различных гаджетов, влияющих на геймплей;
  • свыше 100 деталей и наклеек для визуального и технического тюнинга.

Каждую машину можно будет настроить под свой стиль вождения — от внешнего вида до поведения на трассе. Всё это будет доступно сразу на старте, без необходимости докупать дополнения.

Релиз Sonic Racing: Crossworlds состоится 25 сентября 2025 года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Однако физическое издание для Switch 2 задержится — цифра выйдет в декабре, а картриджи появятся в начале 2026 года. Владельцам первой Switch предложат платное обновление, которое добавит улучшения и сохранит прогресс.

8
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
yariko ookami

Постарел Соник, бегать уже тяжко, на тачку пересел.

4
нитгитлистер

посмотрел трейлер. физика картонная. пойду глаза ополосну по лесу погуляю глазам надо отдохнуть на зелень посмотреть после увиденного

2
Rey4rtRO

Траву потрогать не забудь

1
нитгитлистер Rey4rtRO

потрогал. как раз свежескошенная ароматная ))

2
Venom792531 Rey4rtRO

И подышать выхлопными газами, отличная идея.

yrroodd

А зачем ему машина,которая медленнее его самого?I don't have an idea!
Впрочем этот вопрос еще с Sonic Riders без ответа )

1
Антон Радикалушкин

Beach buggy рулез форева. А сегодня еще и Картерс 2 выходит где будет мастерская поддерживаться

Александр Дантес

Счастье 8леток подъехало, это конечно же мы пропускаем, но как игрулька для ребятишек вполне себе нормально смотрится - ярко, красочно, задорно.

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о а это интересно)) // Вэка Борг