Скорость, стиль и свобода: Sonic Racing: Crossworlds предложит более 200 опций тюнинга

Sega продолжает раскрывать карты о Sonic Racing: Crossworlds, и новый трейлер доказал: это будет не просто аркадная гонка, а настоящий праздник кастомизации. Разработчики сменили акценты — теперь внимание сосредоточено не только на персонажах, но и на самих машинах.
Игроков ждет впечатляющий арсенал:
- более 40 уникальных авто;
- около 70 различных гаджетов, влияющих на геймплей;
- свыше 100 деталей и наклеек для визуального и технического тюнинга.
Каждую машину можно будет настроить под свой стиль вождения — от внешнего вида до поведения на трассе. Всё это будет доступно сразу на старте, без необходимости докупать дополнения.
Релиз Sonic Racing: Crossworlds состоится 25 сентября 2025 года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Однако физическое издание для Switch 2 задержится — цифра выйдет в декабре, а картриджи появятся в начале 2026 года. Владельцам первой Switch предложат платное обновление, которое добавит улучшения и сохранит прогресс.
Постарел Соник, бегать уже тяжко, на тачку пересел.
посмотрел трейлер. физика картонная. пойду глаза ополосну по лесу погуляю глазам надо отдохнуть на зелень посмотреть после увиденного
Траву потрогать не забудь
потрогал. как раз свежескошенная ароматная ))
И подышать выхлопными газами, отличная идея.
А зачем ему машина,которая медленнее его самого?I don't have an idea!
Впрочем этот вопрос еще с Sonic Riders без ответа )
Beach buggy рулез форева. А сегодня еще и Картерс 2 выходит где будет мастерская поддерживаться
Счастье 8леток подъехало, это конечно же мы пропускаем, но как игрулька для ребятишек вполне себе нормально смотрится - ярко, красочно, задорно.
о а это интересно)) // Вэка Борг