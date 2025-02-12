Слух: Sonic Racing: CrossWorlds могут показать на State of Play

Sega представила Sonic Racing: CrossWorlds на The Game Awards 2023, но полноценного взгляда гонки поклонники пока не получили. Однако есть вероятность, что это изменится уже в ночь с 12 на 13 февраля на предстоящей State of Play.

Продюсер Sonic Team Джоэл Юханна намекнул на возможное появление игры в презентации, опубликовав в Twitter пост с хештегом. Позже твит был удален, но фанаты уже начали активно обсуждать возможный анонс.

Если Sonic Racing: CrossWorlds действительно покажут, то главный вопрос – объявит ли Sega дату выхода. Сейчас календарь релизов компании выглядит пустым по сравнению с насыщенным 2024 годом.

Игра разрабатывается для PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.