ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sonic Racing: CrossWorlds 2026 г.
Гонки, Автомобили
6 3 оценки

Слух: Sonic Racing: CrossWorlds могут показать на State of Play

butcher69
Новости

Sega представила Sonic Racing: CrossWorlds на The Game Awards 2023, но полноценного взгляда гонки поклонники пока не получили. Однако есть вероятность, что это изменится уже в ночь с 12 на 13 февраля на предстоящей State of Play.

Продюсер Sonic Team Джоэл Юханна намекнул на возможное появление игры в презентации, опубликовав в Twitter пост с хештегом. Позже твит был удален, но фанаты уже начали активно обсуждать возможный анонс.

Если Sonic Racing: CrossWorlds действительно покажут, то главный вопрос – объявит ли Sega дату выхода. Сейчас календарь релизов компании выглядит пустым по сравнению с насыщенным 2024 годом.

Игра разрабатывается для PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий