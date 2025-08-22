Sonic Racing: CrossWorlds готовится к сетевому тесту - Sega показала новые режимы и персонажей

Sega представила свежий трейлер Sonic Racing: CrossWorlds, сосредоточив внимание на ключевой особенности игры — мультиплеере. В ролике фанатам показали заезды с участием Соника, Шэдоу, Джета и Эспио, а также несколько режимов, которые будут доступны в рамках открытого сетевого тестирования.

Разработчики подтвердили, что игроки смогут опробовать Grand Prix, Time Trial и Race Park, а также поучаствовать в онлайн-гонках с поддержкой кроссплатформенного подбора соперников. Любителей «олдскула» порадует локальный мультиплеер с разделением экрана на четыре части, но он станет доступен только в полной версии.

Сетевой тест пройдёт с 28 августа по 1 сентября, однако прогресс переноситься не будет — все разблокировки персонажей и косметики ограничены пробной версией. Sega отдельно уточнила: несмотря на обилие кроссоверных героев, полноценная озвучка останется лишь у 24 персонажей из вселенной Sonic. Именно поэтому в трейлере даже Werehog из DLC появился без реплик.

Список приглашённых звёзд впечатляет: в игре будут Хатсуне Мику, Губка Боб и Патрик, а также герои Sega — Итибан Касуга из Yakuza и Джокер из Persona. Гоночные трассы, в свою очередь, воссоздадут культовые локации серии Sonic.

Sonic Racing: CrossWorlds выйдет 25 сентября на PC, PlayStation, Xbox и Switch, а позже доберётся и до Switch 2. Sega обещает обширные опции кастомизации и регулярные обновления.