Sonic Racing: CrossWorlds не оправдала ожиданий Sega, но компания ожидает ещё 1 млн копий продаж к 31 марта 2027 года

В своем последнем отчёте о доходах Sega сообщила, что ожидает, что гоночная игра Sonic Racing: CrossWorlds продаст ещё миллион копий до конца 2026 финансового года, 31 марта 2027 года. Во время презентации для инвесторов старший исполнительный вице-президент, финансовый директор группы и член совета директоров Sega Sammy Holdings Коичи Фукудзава рассказал о положительном приёме гоночной игры и о том, что она превысила миллионный тираж.

Несмотря на первоначальный успех, Sonic Racing: CrossWorlds, по всей видимости, не оправдала внутренних прогнозов продаж. Тем не менее, Sega планирует продолжить поддержку после запуска, чтобы стимулировать долгосрочные продажи.

Недавно мы объявили, что совокупные мировые продажи Sonic Racing: CrossWorlds превысили 1 миллион копий. Однако первоначальные показатели не оправдали наших ожиданий, и мы стремимся продать ещё около 1 миллиона копий в течение финансового года. Мы стремимся поддерживать долгосрочные продажи, поощряя игроков наслаждаться игрой в течение длительного времени благодаря постоянной поддержке проекта, включая непрерывный выпуск дополнительного загружаемого контента.

Этот рубеж продаж был достигнут в октябре. Что касается будущего, директор Масару Кобаякава уже подтвердил, что для Sonic Racing: CrossWorlds разрабатывается дополнительный контент, который будет выпущен в течение 2026 года. Эти обновления, по его словам, «удивят всех».

Sonic Racing: CrossWorlds доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.