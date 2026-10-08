Sonic Racing: CrossWorlds объединится с "Аватаром: Легенде об Аанге" - Аанг и Катара выйдут на трассу уже в октябре

SEGA объявила дату выхода Avatar Legends Pack для Sonic Racing: CrossWorlds. Второе крупное тематическое дополнение для гоночной игры станет доступно 14 октября и добавит в состав участников Аанга и Катару из Avatar: The Last Airbender.

Помимо двух персонажей, набор включает новый летательный аппарат Gliding Air и трассу «Остров Львиной Черепахи». Таким образом, кроссовер затрагивает не только внешний вид героев, но и непосредственно гоночный контент, позволяя поклонникам Avatar: The Last Airbender опробовать знакомый мир в необычном формате.

Avatar Legends Pack также входит в сезонный абонемент Sonic Racing: CrossWorlds стоимостью 29,99 доллара. При этом само дополнение можно получить отдельно, что позволит игрокам выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от интереса к дополнительному контенту.

Sonic Racing: CrossWorlds уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC. Для SEGA это ещё один способ расширить состав игры за счёт известных персонажей и миров, превратив обычные гонки в масштабный кроссовер.