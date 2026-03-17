Sonic Racing: CrossWorlds объединяет вселенные: в игру добавят героев Angry Birds, Like a Dragon и Puyo Puyo

SEGA анонсировала новую волну бесплатного контента для Sonic Racing: CrossWorlds. В ближайшие месяцы в игре появятся персонажи из сразу нескольких известных франшиз, расширяя и без того необычный кроссовер.

Уже в апреле игроки получат Ред из Angry Birds и Горо Мадзима из Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Вместе с ними добавят уникальные транспортные средства — Super Roaster и Goromaru. В мае к списку присоединится Арль из Puyo Puyo с машиной Twinkle Bayoen.

Также разработчики расширят музыкальный автомат, добавив восемь треков из классических игр SEGA, включая Out Run, Daytona USA и SEGA Rally 2.

Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, а также на ПК через Steam и Epic Games Store. Несмотря на активную поддержку, ранее сообщалось, что продажи проекта оказались ниже ожиданий.