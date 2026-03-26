Sonic Racing: CrossWorlds 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Гонки, Автомобили
5.7 34 оценки

Sonic Racing: CrossWorlds получила кроссовер с Mega Man - новые герои и трасса уже в игре

butcher69 butcher69

В гоночной аркаде Sonic Racing: CrossWorlds вышло новое дополнение «Mega Man Pack», добавляющее персонажей из культовой серии Mega Man. Обновление стало доступно 26 марта 2026 года на PlayStation 5 и PlayStation 4.

Игроки получили возможность управлять Мегаменом и Протоменом, каждый из которых оснащён уникальным автомобилем Rush Roadstar. Также в игру добавлена новая трасса, вдохновлённая замком Доктора Уайли, и фирменное оружие «Мега-бастер».

Дополнение продолжает традицию кроссоверов серии, объединяя разные игровые вселенные. Ранее в игре уже появлялись герои из Persona и Хацунэ Мику, а теперь к гонкам присоединились и легенды Mega Man.

QueasyRush

мусорная часть, как можно было сделать хуже чем на xbox 360?

Пользователь ВКонтакте

Кто то дождался так называемого мехамэна // Петр Дмитриев