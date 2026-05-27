Sonic Racing: CrossWorlds получила кроссовер с Puyo Puyo - в гонку добавили Арле и новый фестиваль

SEGA продолжает активно поддерживать Sonic Racing: CrossWorlds контентом для фанатов своих классических серий. Уже 27 мая для аркадной гонки выйдет обновление Puyo Puyo Content Drop, которое добавит в игру Арле — одну из самых узнаваемых героинь Puyo Puyo.

Вместе с персонажем игроки получат тематическое транспортное средство Twinkle Bayoen, а также временный внутриигровой фестиваль Puyo Puyo Festival. Событие стартует 28 мая и продлится до 31 мая.

Подобные кроссоверы давно стали сильной стороной игр SEGA, и CrossWorlds явно пытается собрать вокруг себя целую «витрину» культовых франшиз компании. Для фанатов Puyo Puyo это скорее приятный бонус, чем крупное обновление, но именно такие детали помогают игре сохранять внимание аудитории после релиза.