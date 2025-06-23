Sonic Racing: CrossWorlds превращается в праздник кроссоверов - в гонку врываются Губка Боб и Черепашки-ниндзя

Sega представила новый трейлер Sonic Racing: CrossWorlds, и он оказался настоящей бомбой для поклонников кроссоверов. Впервые в истории франшизы в гоночной арене Sonic появятся культовые герои Nickelodeon — Губка Боб Квадратные Штаны, Патрик Стар, а также персонажи из Черепашек-ниндзя и Легенды об Аватаре.

Премьера трейлера состоялась на церемонии Kids’ Choice Awards, и в нем зрителям показали трассу, основанную на Бикини Боттом. По ней гонщики проносятся мимо Красти Краба, где недовольный Сквидвард наблюдает за хаосом, а меха-Планктон мешает продвижению участников. Кроме того, в трейлере тизернули участие героев из “Мутантного хаоса” и “Аватара: Легенда об Аанге” — все эти франшизы принадлежат Paramount, как и фильмы о Сонике.

Не обошлось и без разногласий: часть фанатов Sonic считает, что игре не хватает персонажей из оригинальной вселенной Sega. Тем не менее, кроссоверы могут привлечь более широкую аудиторию, ведь герои Nickelodeon — культовые и узнаваемые. К тому же разработчики проделали колоссальную работу, создавая насыщенные детали уровней — трасса из Бикини Боттом тому доказательство.

Весь этот контент войдет в сезонный пропуск, наряду с уже анонсированным кроссовером с Minecraft. Игра выйдет 25 сентября, а контент из пропуска будет добавляться постепенно — вплоть до 2026 года. Пока известно лишь о четырёх франшизах из шести возможных. По слухам, следующими могут стать персонажи DC, так как Sega уже сотрудничает с этим брендом. Официального подтверждения пока нет, но фанаты с нетерпением ждут новых анонсов.