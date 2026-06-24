Sonic Racing: CrossWorlds расширяет состав гонщиков - в игру бесплатно добавят героев из Crazy Taxi и Samba de Amigo

SEGA раскрыла план бесплатных обновлений для Sonic Racing: CrossWorlds, подтвердив появление сразу трёх новых персонажей из собственных культовых франшиз. Первым пополнением уже стал Классический Соник, а в ближайшие месяцы к нему присоединятся Аксель из Crazy Taxi и Амиго из Samba de Amigo.

Классический Соник стал доступен игрокам 23 июня вместе с эксклюзивным транспортным средством. В августе в гонке появится легендарный таксист Аксель, а в сентябре ростер дополнит харизматичный Амиго. Каждый персонаж получит собственный уникальный транспорт.

Помимо новых гонщиков, SEGA подготовила музыкальное обновление. В игровой музыкальный автомат добавят девять композиций из различных серий компании, включая Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure, Space Channel 5, Burning Rangers и специальный трек Speed Is My Life, записанный в честь 35-летия Sonic the Hedgehog.

Такой подход подчёркивает стремление SEGA превратить Sonic Racing: CrossWorlds в своеобразный праздник собственной истории. Вместо поддержки только вселенной Соника разработчики постепенно собирают в одной игре персонажей и музыку из разных эпох, превращая гоночную аркаду в масштабный кроссовер культовых франшиз компании.

Sonic Racing: CrossWorlds уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК.